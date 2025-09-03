Си Цзиньпин: человечество стоит перед выбором между войной и миром

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь оказалось на распутье между войной и миром. Об этом он сообщил перед началом военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.
«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества», — заявил председатель КНР. Мероприятия в настоящий момент транслирует телеканал «Россия 24». Си Цзиньпин подчеркнул, что современные вызовы требуют осознанного выбора между диалогом и конфронтацией, а также между взаимной выгодой и политикой нулевой суммы.
Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне, а сохранение исторической памяти об этих событиях объединяет народы двух стран.
В Китае состоялось торжественное открытие парада, в котором приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин, а также главы и представители еще двадцати четырех государств и правительств. На месте событий работают корреспонденты telegram-канала ura.ru Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство также проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.