Си Цзиньпин: человечество стоит перед выбором между войной и миром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный парад походит на площади Тяньаньмэнь
Военный парад походит на площади Тяньаньмэнь Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь оказалось на распутье между войной и миром. Об этом он сообщил перед началом военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества», — заявил председатель КНР. Мероприятия в настоящий момент транслирует телеканал «Россия 24». Си Цзиньпин подчеркнул, что современные вызовы требуют осознанного выбора между диалогом и конфронтацией, а также между взаимной выгодой и политикой нулевой суммы.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне, а сохранение исторической памяти об этих событиях объединяет народы двух стран.

В Китае состоялось торжественное открытие парада, в котором приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин, а также главы и представители еще двадцати четырех государств и правительств. На месте событий работают корреспонденты telegram-канала ura.ru Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство также проводит онлайн-трансляцию мероприятия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь оказалось на распутье между войной и миром. Об этом он сообщил перед началом военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. «Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества», — заявил председатель КНР. Мероприятия в настоящий момент транслирует телеканал «Россия 24». Си Цзиньпин подчеркнул, что современные вызовы требуют осознанного выбора между диалогом и конфронтацией, а также между взаимной выгодой и политикой нулевой суммы. Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне, а сохранение исторической памяти об этих событиях объединяет народы двух стран. В Китае состоялось торжественное открытие парада, в котором приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин, а также главы и представители еще двадцати четырех государств и правительств. На месте событий работают корреспонденты telegram-канала ura.ru Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство также проводит онлайн-трансляцию мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...