В Госдуме рассказали о бесплатной услуге для водителей

В Росси предложили в течение шести месяцев организовать бесплатную замену всех государственных регистрационных номеров авто на единый стандартный вариант с изображением российского флага. Соответствующее обращение глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву.
Он отметил, что с 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное размещение триколора на регистрационных номерах. Однако, по его словам, для ряда транспортных средств, в частности легковых такси, предусмотрены исключения, позволяющие использовать ранее выданные номера. При этом действующее законодательство РФ не содержит требования об обязательной замене автомобильных номеров, на которых отсутствует изображение триколора.
«Для обеспечения упорядоченного перехода к новому стандарту предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага», — говорится в обращении Миронова. Информацию передает РИА Новости.
По мнению депутата, внедрение предложенных мер позволит полностью унифицировать внешний вид регистрационных знаков, минимизировать количество спорных ситуаций и снизить риски для добросовестных владельцев транспортных средств. Кроме того, это должно способствовать пресечению оборота дубликатов, не соответствующих новым стандартам. Миронов резюмировал, что нужно проявлять уважение к своей стране и ее государственным символам. В данном вопросе не должно быть мелочей.
Ранее юрист Лилия Василенко сообщила, что с 1 сентября размер государственной пошлины за выдачу новых регистрационных знаков для автомобилей вырастет с 2 000 до 3 000 рублей. Также для мотоциклов и прицепов сумма пошлины увеличится с 1 500 до 2 250 рублей.
