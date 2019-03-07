07 марта 2019

РБК: глава Роструда переходит на пост замминистра труда

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 16:01
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Комитет по социальной политике. Внесение последних правок в бюджет. Курган, чиновник, бумаги, часы на руке, руки
В Минтруде Вуколов будет курировать вопросы зарплат, уровня жизни и доходов гражданФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов покидает свой пост и переходит на должность замминистра труда и соцзащиты. Назначение должно пройти в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Минтруду.

«В Минтруде Вуколов будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян», — пишет издание. Ранее этими темами занималась Любовь Ельцова, которая в конце февраля ушла на пост руководителя секретариата вице-премьера Ольги Голодец.

Вуколов возглавляет Федеральную трудовую инспекцию с 2013 года. До этого, с 2008 по 2013 год, он занимал должность управляющего директора ЗАО «Объединенная промышленная корпорация», а в конце 90-х был заместителем губернатора Красноярского края.

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