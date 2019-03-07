РБК: глава Роструда переходит на пост замминистра труда

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов покидает свой пост и переходит на должность замминистра труда и соцзащиты. Назначение должно пройти в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Минтруду.
«В Минтруде Вуколов будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян», — пишет издание. Ранее этими темами занималась Любовь Ельцова, которая в конце февраля ушла на пост руководителя секретариата вице-премьера Ольги Голодец.
Вуколов возглавляет Федеральную трудовую инспекцию с 2013 года. До этого, с 2008 по 2013 год, он занимал должность управляющего директора ЗАО «Объединенная промышленная корпорация», а в конце 90-х был заместителем губернатора Красноярского края.