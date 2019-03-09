08 марта 2019

Соловьев поддержал задержание экс-чиновника Росгеологии и понадеялся на арест его подельников

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 03:59
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев считает, что в Росгеологии стоит провести чистку штатаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев поддержал задержание бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, а также выразил надежду, что силовики выявят всех причастных к делу о взятках и мошенничеству в ведомстве. Своим мнением на эту тему журналист поделился на своей странице в Twitter.

«Давно пора. Надеюсь, возьмут всю цепочку. Или его окружали слепцы, которые ничего не видели? В любом случае многих надо из Росгеологии гнать поганой метлой», — написал Соловьев, прикрепив к сообщению ссылку на новость о задержании Горринга в аэропорту Внуково.

Бывшего замглавы Росгеологии, напомним, уволили после скандала вокруг обнародованной видеозаписи, на которой он матом разговаривает с подчиненной и обсуждает свои интимные связи. Позже его обвинили во взяточничестве и объявили в розыск. Задержан он был в аэропорту Внуково во время регистрации на рейс до Сочи. Предположительно, уголовное преследование связано с незаконным выделением земельного участка.

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