СМИ узнали подробности уголовного дела против оскандалившегося экс-чиновника Росгеологии

Экс-чиновника задержали в аэропорту Внуково Фото: wikipedia.org/Maxfastov

Уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого 8 марта был задержан бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, связано с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседника издания «Коммерсант», уголовное дело было возбуждено еще несколько лет назад. Изначально расследование велось по факту получения взятки чиновниками, однако позже его переквалифицировали на особо крупное мошенничество. Некоторые фигуранты были осуждены, а расследование роли Горринга было выделено в отдельное производство. В рамках этого он и был задержан.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, как пишет «Газета.ru», подтвердила задержание экс-чиновника в аэропорту Внуково. После этого его увезли на допрос. Бывший топ-менеджер собирался улететь в Сочи: купил билеты на три рейса. Два утренних пропустил, а на вечерний решился зарегистрироваться. В тот момент он и был задержан сотрудниками ФСБ и уголовного розыска.