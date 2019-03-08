Уволенного за секс-скандал замглавы Росгеологии задержали в аэропорту

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 21:04
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Руслана Горринга обвиняют во взяточничествеФото: скриншот видео, РЕН ТВ

Бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. Топ-менеджер был уволен за скандальное видео, а позже его обвинили во взяточничестве и объявили в розыск.

Горринга задержали 8 марта в московском аэропорту Внуково при попытке улететь в Сочи. Бизнесмен купил билеты на три рейса — два утренних и один вечерний. При этом утренние вылеты он пропустил, а пройти регистрацию решился только днем. Во время оформления его и задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска, сообщает РЕН ТВ. По данным СМИ, его обвиняют в махинациях на 3,4 млрд рублей

Напомним, скандал с Горрингом разразился после того, как в интернете появилось видео, где топ-менеджер госкорпорации матом разговаривает с подчиненной, обсуждая свои интимные связи. Решение о его отставке с поста первого замглавы Росгеологии было принято лично экс-губернатором ЯНАО, министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Формально глава федерального ведомства не имел права увольнять топ-менеджера, но Кобылкин повлиял на ситуацию в целом.

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