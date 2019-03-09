Стало известно, где похоронят Владимира Этуша

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 15:57
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Артист скончался 9 мартафото: kino-teatr.ru

Известного актера театра и кино, Народного артиста СССР Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила его дочь Раиса Этуш.

«Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище», — цитирует дочь артиста telegram-канал Mash. Она уточнила, что прощание с актером пройдет в театре имени Вахтангова, в котором он играл с 1944 года.

Раиса Этуш предположила, что ее отец мог скончаться из-за проблем с сердцем. «Я думаю, что отказало сердце», — сообщила дочь актера телеканалу RT.

Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни, напоминает агентство Nation News. Как отмечает портал «Ридус», артист давно болел и за день до смерти попал в реанимацию без сознания.

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