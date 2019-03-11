Таинственная поездка губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Москву затягивается. Теперь глава региона вернется в Югру только во вторник 12 марта. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«В понедельник Наталья Комарова работает в Москве, принимает участие в рабочей группе Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“», — говорится в сообщении депсвязей.
Напомним, рабочая поездка главы ХМАО в Москву началась 7 марта, при этом какие-либо публичные мероприятия в ее графике отсутствовали и не разглашались. Однако, некоторые детали поездки появились на личной странице губернатора в Instagram. Например, там появилась фотография Комаровой с Патриархом Кириллом. Как объясняют источники агентства, Комарова встречалась с главой РПЦ в день приезда в Москву, но детали встречи узнать не удалось. Также стоит отметить, что это уже третья встреча Комаровой с патриархом за последние полгода.