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Таинственная поездка Комаровой в Москву затягивается. Она уже встретилась с патриархом Кириллом

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 08:32
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Комарова продолжает работать в столицеСКРИН: Официальная страница Комаровой в Instagram

Таинственная поездка губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Москву затягивается. Теперь глава региона вернется в Югру только во вторник 12 марта. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«В понедельник Наталья Комарова работает в Москве, принимает участие в рабочей группе Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“», — говорится в сообщении депсвязей.

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Напомним, рабочая поездка главы ХМАО в Москву началась 7 марта, при этом какие-либо публичные мероприятия в ее графике отсутствовали и не разглашались. Однако, некоторые детали поездки появились на личной странице губернатора в Instagram. Например, там появилась фотография Комаровой с Патриархом Кириллом. Как объясняют источники агентства, Комарова встречалась с главой РПЦ в день приезда в Москву, но детали встречи узнать не удалось. Также стоит отметить, что это уже третья встреча Комаровой с патриархом за последние полгода.

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