07 февраля 2025

В ХМАО ввели ограничения на двух зимниках

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Грузоподъемность ограничили на зимниках Приобье — Перегребное и Серегино — Андра
Грузоподъемность ограничили на зимниках Приобье — Перегребное и Серегино — Андра Фото:

В ХМАО на двух зимниках ограничили грузоподъемность. Подробности сообщили в АО ГК «Северавтодор».

«Ситуация на зимниках Югры. На автозимниках Приобье — Перегребное, Сергино — Андра действует ограничение грузоподъемности», — написали в telegram-канале «Северавтодора». На этих автодорогах не смогут проезжать автомобили тяжелее пяти тонн.

В ХМАО из-за теплой погоды ограничат движение по автозимникам. Передвигаться по ним смогут автомобили массой менее пяти и менее 15 тонн в зависимости от участка. 

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В ХМАО на двух зимниках ограничили грузоподъемность. Подробности сообщили в АО ГК «Северавтодор». «Ситуация на зимниках Югры. На автозимниках Приобье — Перегребное, Сергино — Андра действует ограничение грузоподъемности», — написали в telegram-канале «Северавтодора». На этих автодорогах не смогут проезжать автомобили тяжелее пяти тонн. В ХМАО из-за теплой погоды ограничат движение по автозимникам. Передвигаться по ним смогут автомобили массой менее пяти и менее 15 тонн в зависимости от участка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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