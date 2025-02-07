В ХМАО ввели ограничения на двух зимниках

Грузоподъемность ограничили на зимниках Приобье — Перегребное и Серегино — Андра
В ХМАО на двух зимниках ограничили грузоподъемность. Подробности сообщили в АО ГК «Северавтодор».
«Ситуация на зимниках Югры. На автозимниках Приобье — Перегребное, Сергино — Андра действует ограничение грузоподъемности», — написали в telegram-канале «Северавтодора». На этих автодорогах не смогут проезжать автомобили тяжелее пяти тонн.
В ХМАО из-за теплой погоды ограничат движение по автозимникам. Передвигаться по ним смогут автомобили массой менее пяти и менее 15 тонн в зависимости от участка.
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