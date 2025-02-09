09 февраля 2025
08 февраля 2025

В ХМАО более тысячи детей страдают опасной болезнью сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 1300 детей в ХМАО страдают врожденным пороком сердца
Более 1300 детей в ХМАО страдают врожденным пороком сердца Фото:

В ХМАО на учете у врачей-кардиологов состоят более 1300 детей с врожденным пороком сердца. При таком заболевании существует высокий риск гибели ребенка, если ему не проведут операцию в первый год жизни, сообщил Департамент здравоохранения Югры.

«На учете у детских кардиологов окружного кардиодиспансера состоит более 1300 пациентов с врожденным пороком сердца. Это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов, без хирургического вмешательства риск летального исхода в первый год жизни крайне высок», — сообщил telegram-канал Депздрава ХМАО.

Если вовремя обнаружить болезнь и начать лечение, можно избежать серьезных проблем, отмечают врачи. Родителям важно следить за самочувствием ребенка: если он быстро устает, тяжело дышит или кожа становится бледной или синеватой, нужно обратиться к врачу. В Югре детям с пороками сердца помогают в кардиодиспансере, а при необходимости отправляют на лечение в федеральные клиники.

Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному мальчику из ЯНАО, у которого диагностировали опасный порок сердца. Ребенка экстренно перевезли из Ноябрьска в Сургут.

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В ХМАО на учете у врачей-кардиологов состоят более 1300 детей с врожденным пороком сердца. При таком заболевании существует высокий риск гибели ребенка, если ему не проведут операцию в первый год жизни, сообщил Департамент здравоохранения Югры. «На учете у детских кардиологов окружного кардиодиспансера состоит более 1300 пациентов с врожденным пороком сердца. Это аномалия внутриутробного развития сердца и крупных сосудов, без хирургического вмешательства риск летального исхода в первый год жизни крайне высок», — сообщил telegram-канал Депздрава ХМАО. Если вовремя обнаружить болезнь и начать лечение, можно избежать серьезных проблем, отмечают врачи. Родителям важно следить за самочувствием ребенка: если он быстро устает, тяжело дышит или кожа становится бледной или синеватой, нужно обратиться к врачу. В Югре детям с пороками сердца помогают в кардиодиспансере, а при необходимости отправляют на лечение в федеральные клиники. Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному мальчику из ЯНАО, у которого диагностировали опасный порок сердца. Ребенка экстренно перевезли из Ноябрьска в Сургут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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