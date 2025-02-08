Жители ХМАО отказываются от продажи квартир в пользу аренды

Жители Югры стали отказываться от продажи квартир на вторичном рынке. За прошлый год объем жилья в сегменте сократился, поскольку собственники активно снимали объекты с продажи, выставляя их на аренду, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«Объем предложения снизился по сравнению с 2023 годом. Исключение составил сегмент студий, где зафиксирован рост на 2% год к году. Динамика предложения в том числе связана с перетоком части собственников с рынка продажи жилья на рынок долгосрочной аренды», — рассказал агентству управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин.
Несмотря на охлаждение спроса из-за дорогой ипотеки, значительного роста стоимости вторички эксперты не ждут. На фоне текущих рыночных ставок часть потенциальных покупателей занимает выжидательную позицию до снижения стоимости жилищных кредитов.
«Если говорить о ценах на вторичное жилье в ХМАО, в 2024 году квартиру можно было купить в среднем за 5,3 миллионов рублей. Средняя стоимость квадратного метра по итогам прошлого года составила 98 тысяч рублей», — добавил Еремкин.
Ранее URA.RU рассказало, что в Югре набирает популярность альтернатива ипотечному кредиту. Тогда речь шла о покупке квартир в новостройках в рассрочку.
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