08 февраля 2025
07 февраля 2025

Жители ХМАО отказываются от продажи квартир в пользу аренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане не торопятся продавать жилье
Югорчане не торопятся продавать жилье Фото:

Жители Югры стали отказываться от продажи квартир на вторичном рынке. За прошлый год объем жилья в сегменте сократился, поскольку собственники активно снимали объекты с продажи, выставляя их на аренду, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«Объем предложения снизился по сравнению с 2023 годом. Исключение составил сегмент студий, где зафиксирован рост на 2% год к году. Динамика предложения в том числе связана с перетоком части собственников с рынка продажи жилья на рынок долгосрочной аренды», — рассказал агентству управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин.

Несмотря на охлаждение спроса из-за дорогой ипотеки, значительного роста стоимости вторички эксперты не ждут. На фоне текущих рыночных ставок часть потенциальных покупателей занимает выжидательную позицию до снижения стоимости жилищных кредитов.

«Если говорить о ценах на вторичное жилье в ХМАО, в 2024 году квартиру можно было купить в среднем за 5,3 миллионов рублей. Средняя стоимость квадратного метра по итогам прошлого года составила 98 тысяч рублей», — добавил Еремкин.

Ранее URA.RU рассказало, что в Югре набирает популярность альтернатива ипотечному кредиту. Тогда речь шла о покупке квартир в новостройках в рассрочку.

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Жители Югры стали отказываться от продажи квартир на вторичном рынке. За прошлый год объем жилья в сегменте сократился, поскольку собственники активно снимали объекты с продажи, выставляя их на аренду, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Объем предложения снизился по сравнению с 2023 годом. Исключение составил сегмент студий, где зафиксирован рост на 2% год к году. Динамика предложения в том числе связана с перетоком части собственников с рынка продажи жилья на рынок долгосрочной аренды», — рассказал агентству управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. Несмотря на охлаждение спроса из-за дорогой ипотеки, значительного роста стоимости вторички эксперты не ждут. На фоне текущих рыночных ставок часть потенциальных покупателей занимает выжидательную позицию до снижения стоимости жилищных кредитов. «Если говорить о ценах на вторичное жилье в ХМАО, в 2024 году квартиру можно было купить в среднем за 5,3 миллионов рублей. Средняя стоимость квадратного метра по итогам прошлого года составила 98 тысяч рублей», — добавил Еремкин. Ранее URA.RU рассказало, что в Югре набирает популярность альтернатива ипотечному кредиту. Тогда речь шла о покупке квартир в новостройках в рассрочку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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