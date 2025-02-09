В ХМАО зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В ХМАО 9 февраля зафиксировали самую теплую погоду за все время наблюдений. Температура воздуха поднялась до 1,7 градуса, что стало абсолютным рекордом, сообщили журналистам в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.
«Температура воздуха на территории Ханты-Мансийска сегодня достигла плюс 1,7 градуса. Зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске — более 100 лет», — приводят данные ЦГМС РИА Новости.
Предыдущий рекорд был зафиксирован более 20 лет назад, в 2002 году. Тогда температура воздуха поднялась до -0,9 градуса.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО придет оттепель. Метеорологи связывают ее со вторжением североатлантического циклона на север Урала и Сибири.
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