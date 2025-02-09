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В ХМАО зафиксировали абсолютный температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха 9 февраля поднялась почти до +2 градусов в ХМАО
Температура воздуха 9 февраля поднялась почти до +2 градусов в ХМАО Фото:

В ХМАО 9 февраля зафиксировали самую теплую погоду за все время наблюдений. Температура воздуха поднялась до 1,7 градуса, что стало абсолютным рекордом, сообщили журналистам в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС. 

«Температура воздуха на территории Ханты-Мансийска сегодня достигла плюс 1,7 градуса. Зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске — более 100 лет», — приводят данные ЦГМС РИА Новости.

Предыдущий рекорд был зафиксирован более 20 лет назад, в 2002 году. Тогда температура воздуха поднялась до -0,9 градуса. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО придет оттепель.  Метеорологи связывают ее со вторжением североатлантического циклона на север Урала и Сибири.

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В ХМАО 9 февраля зафиксировали самую теплую погоду за все время наблюдений. Температура воздуха поднялась до 1,7 градуса, что стало абсолютным рекордом, сообщили журналистам в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.  «Температура воздуха на территории Ханты-Мансийска сегодня достигла плюс 1,7 градуса. Зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске — более 100 лет», — приводят данные ЦГМС РИА Новости. Предыдущий рекорд был зафиксирован более 20 лет назад, в 2002 году. Тогда температура воздуха поднялась до -0,9 градуса.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО придет оттепель.  Метеорологи связывают ее со вторжением североатлантического циклона на север Урала и Сибири.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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