Россия ответила на заявления Белого дома о «деликатных разговорах» Путина и Трампа

В России отслеживают все действия и заявления американских властей касаемо обстановки вокруг Украины, однако пока что в Белом доме не озвучивали конкретных сигналов по поводу соответствующих контактов. Так постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявления США по поводу «деликатных переговоров» с российской стороной.
«Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало», — сказал Небензя в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все заявления, которые афишируются администрацией президента США Дональда Трампа. Однако пока что с ее стороны звучат только лозунги, подытожил он.
Накануне Трамп в интервью журналистам New York Post заявил, что уже переговорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу обстановки вокруг ситуации на Украине. В этом же разговоре Трамп продолжил говорить, что у него есть план завершения конфликта. В Кремле прокомментировали соответствующее заявление о разговоре, отметив, что не могут его подтвердить или опровергнуть.
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