09 февраля 2025

Россия ответила на заявления Белого дома о «деликатных разговорах» Путина и Трампа

Небензя: США не давали России сигналов по контактам с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Василий Небензя дал понять, что пока что от Белого дома не поступало конкретных предложений по Украине
Василий Небензя дал понять, что пока что от Белого дома не поступало конкретных предложений по Украине Фото:

В России отслеживают все действия и заявления американских властей касаемо обстановки вокруг Украины, однако пока что в Белом доме не озвучивали конкретных сигналов по поводу соответствующих контактов. Так постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявления США по поводу «деликатных переговоров» с российской стороной. 

«Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало», — сказал Небензя в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все заявления, которые афишируются администрацией президента США Дональда Трампа. Однако пока что с ее стороны звучат только лозунги, подытожил он. 

Накануне Трамп в интервью журналистам New York Post заявил, что уже переговорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу обстановки вокруг ситуации на Украине. В этом же разговоре Трамп продолжил говорить, что у него есть план завершения конфликта. В Кремле прокомментировали соответствующее заявление о разговоре, отметив, что не могут его подтвердить или опровергнуть. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России отслеживают все действия и заявления американских властей касаемо обстановки вокруг Украины, однако пока что в Белом доме не озвучивали конкретных сигналов по поводу соответствующих контактов. Так постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявления США по поводу «деликатных переговоров» с российской стороной.  «Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало», — сказал Небензя в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все заявления, которые афишируются администрацией президента США Дональда Трампа. Однако пока что с ее стороны звучат только лозунги, подытожил он.  Накануне Трамп в интервью журналистам New York Post заявил, что уже переговорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу обстановки вокруг ситуации на Украине. В этом же разговоре Трамп продолжил говорить, что у него есть план завершения конфликта. В Кремле прокомментировали соответствующее заявление о разговоре, отметив, что не могут его подтвердить или опровергнуть. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...