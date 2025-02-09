В Нягани (ХМАО) загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом площадью 700 квадратных метров. Потушив огонь, спасатели обнаружили тело погибшего, сообщило МЧС России.
«В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом. На месте пожара обнаружен погибший, его личность устанавливается», — рассказали спасатели в telegram-канале.
В тушении пожара принимали участие 32 специалиста и девять единиц техники. В ведомстве добавили, что пятеро жильцов упели покинуть дом самостоятельно. Причины возгорания устанавливают специалисты.
Ранее URA.RU писало, что в житель ХМАО погиб при пожаре в бытовом вагончике. Это произошло в Излучинске Нижневартовского района.
Автор видео: telegram-канал МЧС России
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