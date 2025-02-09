09 февраля 2025
08 февраля 2025

Житель ХМАО погиб при пожаре в жилом доме. Видео

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Житель ХМАО погиб при пожаре в жилом доме в Нягани
Житель ХМАО погиб при пожаре в жилом доме в Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом площадью 700 квадратных метров. Потушив огонь, спасатели обнаружили тело погибшего, сообщило МЧС России.

«В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом. На месте пожара обнаружен погибший, его личность устанавливается», — рассказали спасатели в telegram-канале.

В тушении пожара принимали участие 32 специалиста и девять единиц техники. В ведомстве добавили, что пятеро жильцов упели покинуть дом самостоятельно. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Ранее URA.RU писало, что в  житель ХМАО погиб при пожаре в бытовом вагончике. Это произошло в Излучинске Нижневартовского района.

Автор видео: telegram-канал МЧС России

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В Нягани (ХМАО) загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом площадью 700 квадратных метров. Потушив огонь, спасатели обнаружили тело погибшего, сообщило МЧС России. «В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом. На месте пожара обнаружен погибший, его личность устанавливается», — рассказали спасатели в telegram-канале. В тушении пожара принимали участие 32 специалиста и девять единиц техники. В ведомстве добавили, что пятеро жильцов упели покинуть дом самостоятельно. Причины возгорания устанавливают специалисты. Ранее URA.RU писало, что в  житель ХМАО погиб при пожаре в бытовом вагончике. Это произошло в Излучинске Нижневартовского района. Автор видео: telegram-канал МЧС России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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