В ХМАО начнут выдавать жилье молодым ученым

Правительство ХМАО проработает инициативу молодого ученого Олега Сутормина. Он предложил губернатору региона Руслану Кухаруку обеспечивать специалистов жильем, распространив меры поддержки на образовательные организации округа.
«По предложению наших молодых ученых, озвученному в рамках круглого стола, проработаем возможность распространить на региональные образовательные организации меры поддержки, которые позволят воспользоваться помощью со стороны округа для приобретения и аренды жилья», — написал Кухарук в своем telegram-канале. «Об обеспечении специалистов жильем. Следует в ближайшее время выработать правовую базу и определить формат предоставления меры поддержки», — добавляется в telegram-канале правительства ХМАО.
Также будет рассмотрена инициатива Дарьи Ашихиной. Студентка предложила Кухаруку компенсировать затраты на исследования молодых ученых. По ее мнению, с поддержкой округа специалисты смогут сделать намного больше открытий не тормозя их отсутствием средств на, например, компоненты.
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