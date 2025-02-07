07 февраля 2025

В ХМАО начнут выдавать жилье молодым ученым

© Служба новостей «URA.RU»
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Также будет рассмотрена инициатива о компенсации затрат на исследования
Также будет рассмотрена инициатива о компенсации затрат на исследования Фото:

Правительство ХМАО проработает инициативу молодого ученого Олега Сутормина. Он предложил губернатору региона Руслану Кухаруку обеспечивать специалистов жильем, распространив меры поддержки на образовательные организации округа.

«По предложению наших молодых ученых, озвученному в рамках круглого стола, проработаем возможность распространить на региональные образовательные организации меры поддержки, которые позволят воспользоваться помощью со стороны округа для приобретения и аренды жилья», — написал Кухарук в своем telegram-канале. «Об обеспечении специалистов жильем. Следует в ближайшее время выработать правовую базу и определить формат предоставления меры поддержки», — добавляется в telegram-канале правительства ХМАО.

Также будет рассмотрена инициатива Дарьи Ашихиной. Студентка предложила Кухаруку компенсировать затраты на исследования молодых ученых. По ее мнению, с поддержкой округа специалисты смогут сделать намного больше открытий не тормозя их отсутствием средств на, например, компоненты.

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Правительство ХМАО проработает инициативу молодого ученого Олега Сутормина. Он предложил губернатору региона Руслану Кухаруку обеспечивать специалистов жильем, распространив меры поддержки на образовательные организации округа. «По предложению наших молодых ученых, озвученному в рамках круглого стола, проработаем возможность распространить на региональные образовательные организации меры поддержки, которые позволят воспользоваться помощью со стороны округа для приобретения и аренды жилья», — написал Кухарук в своем telegram-канале. «Об обеспечении специалистов жильем. Следует в ближайшее время выработать правовую базу и определить формат предоставления меры поддержки», — добавляется в telegram-канале правительства ХМАО. Также будет рассмотрена инициатива Дарьи Ашихиной. Студентка предложила Кухаруку компенсировать затраты на исследования молодых ученых. По ее мнению, с поддержкой округа специалисты смогут сделать намного больше открытий не тормозя их отсутствием средств на, например, компоненты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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