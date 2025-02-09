Губернатору Краснодарского края доложили об атаке ВСУ на жилой дом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осведомлен об атаке украинских дронов на жилой комплекс в главном городе региона. С докладом перед ним выступил глава Краснодара Евгений Наумов и сообщил, что обломки БПЛА упали на техническую надстройку на крыше, и пострадавших нет.
«Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс „Центральный“. БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал Кондратьев у себя в telegram-канале.
Он отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы и правоохранители, которые оцепили территорию. Сейчас в доме проводят поквартирный обход.
Наумов рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, силы ПВО сработали по воздушным целям около двух часов ночи по местному времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.