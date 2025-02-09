09 февраля 2025
08 февраля 2025

В ХМАО погиб промышленный альпинист, сорвавшись с крыши

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО рабочий погиб, упав с крыши при уборке снега и наледи
В ХМАО рабочий погиб, упав с крыши при уборке снега и наледи Фото:

В поселке Каркатеевы Нефтеюганского района ХМАО рабочий погиб, упав с трехэтажного дома. Промышленный альпинист убирал снег и наледь с крыши, сообщил окружной следственный комитет.

«По версии следствия, во время очистки от снега и наледи крыши трехэтажного дома, расположенного по улице Береговая п. Каркатеевы Нефтеюганского района, в результате нарушения правил безопасности при выполнении работ с крыши упал промышленный альпинист. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Следователи завели уголовное дело. В настоящее время они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на стройплощадке с крыши ТЮЗа сорвался рабочий и сломал позвоночник. Сейчас ему уже сделали операцию, и он начал двигаться.

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В поселке Каркатеевы Нефтеюганского района ХМАО рабочий погиб, упав с трехэтажного дома. Промышленный альпинист убирал снег и наледь с крыши, сообщил окружной следственный комитет. «По версии следствия, во время очистки от снега и наледи крыши трехэтажного дома, расположенного по улице Береговая п. Каркатеевы Нефтеюганского района, в результате нарушения правил безопасности при выполнении работ с крыши упал промышленный альпинист. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщило ведомство на официальном сайте. Следователи завели уголовное дело. В настоящее время они выясняют обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на стройплощадке с крыши ТЮЗа сорвался рабочий и сломал позвоночник. Сейчас ему уже сделали операцию, и он начал двигаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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