В ХМАО погиб промышленный альпинист, сорвавшись с крыши

В поселке Каркатеевы Нефтеюганского района ХМАО рабочий погиб, упав с трехэтажного дома. Промышленный альпинист убирал снег и наледь с крыши, сообщил окружной следственный комитет.
«По версии следствия, во время очистки от снега и наледи крыши трехэтажного дома, расположенного по улице Береговая п. Каркатеевы Нефтеюганского района, в результате нарушения правил безопасности при выполнении работ с крыши упал промышленный альпинист. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщило ведомство на официальном сайте.
Следователи завели уголовное дело. В настоящее время они выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на стройплощадке с крыши ТЮЗа сорвался рабочий и сломал позвоночник. Сейчас ему уже сделали операцию, и он начал двигаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!