09 февраля 2025
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07 февраля 2025

Власти ХМАО раскрыли сроки назначения директора сургутского драмтеатра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО назначит нового директора сургутского драмтеатра в апреле 2025
Правительство ХМАО назначит нового директора сургутского драмтеатра в апреле 2025 Фото:

Имя нового главы Сургутского музыкально-драматического театра станет известно в апреле 2025 года. При этом решение о назначении примут на заседании правительства Югры, сообщили URA.RU в департаменте культуры ХМАО. 

«Решение о назначении на должности директоров государственных учреждений принимается на заседаниях Правительства автономного округа. Итоговое решение о назначении руководителя Сургутского музыкально-драматического театра будет принято по завершении всех процедур в апреле, согласно установленным срокам», — рассказали URA.RU в депкультуры.

При этом назначению предшествует процедура конкурсного отбора. Она состоит из ряда мероприятий, в числе которых прошедшее недавно народное голосование, комплексное тестирование и очная презентация стратегии развития учреждения перед конкурсной комиссией в депгосслужбы округа. 

Сейчас театром руководит Светлана Астраханцева. Она занимает этот пост с 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошло народное голосование за кандидатов на пост директора. Астраханцева смогла выиграть его с небольшим отрывом. За нее проголосовали более 1 200 человек. 

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Имя нового главы Сургутского музыкально-драматического театра станет известно в апреле 2025 года. При этом решение о назначении примут на заседании правительства Югры, сообщили URA.RU в департаменте культуры ХМАО.  «Решение о назначении на должности директоров государственных учреждений принимается на заседаниях Правительства автономного округа. Итоговое решение о назначении руководителя Сургутского музыкально-драматического театра будет принято по завершении всех процедур в апреле, согласно установленным срокам», — рассказали URA.RU в депкультуры. При этом назначению предшествует процедура конкурсного отбора. Она состоит из ряда мероприятий, в числе которых прошедшее недавно народное голосование, комплексное тестирование и очная презентация стратегии развития учреждения перед конкурсной комиссией в депгосслужбы округа.  Сейчас театром руководит Светлана Астраханцева. Она занимает этот пост с 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошло народное голосование за кандидатов на пост директора. Астраханцева смогла выиграть его с небольшим отрывом. За нее проголосовали более 1 200 человек. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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