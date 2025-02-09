Власти ХМАО раскрыли сроки назначения директора сургутского драмтеатра

Имя нового главы Сургутского музыкально-драматического театра станет известно в апреле 2025 года. При этом решение о назначении примут на заседании правительства Югры, сообщили URA.RU в департаменте культуры ХМАО.
«Решение о назначении на должности директоров государственных учреждений принимается на заседаниях Правительства автономного округа. Итоговое решение о назначении руководителя Сургутского музыкально-драматического театра будет принято по завершении всех процедур в апреле, согласно установленным срокам», — рассказали URA.RU в депкультуры.
При этом назначению предшествует процедура конкурсного отбора. Она состоит из ряда мероприятий, в числе которых прошедшее недавно народное голосование, комплексное тестирование и очная презентация стратегии развития учреждения перед конкурсной комиссией в депгосслужбы округа.
Сейчас театром руководит Светлана Астраханцева. Она занимает этот пост с 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошло народное голосование за кандидатов на пост директора. Астраханцева смогла выиграть его с небольшим отрывом. За нее проголосовали более 1 200 человек.
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