07 февраля 2025

Сургутские моржи устроят вечеринку в стиле бразильского карнавала

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход на вечеринку бесплатный
Вход на вечеринку бесплатный Фото:

Сургутский клуб закаливания устроит у проруби вечеринку в стиле бразильского карнавала. Гостей развлекут футболом на снегу, танцами, желающие также смогут окунуться в ледяной воде с игрушечными дельфинами. Об этом URA.RU сообщила руководитель клуба Альфия Кудряшова.

«Идея о бразильском карнавале пришла сама собой: слышишь разговоры о летнем сезоне, о солнце и теплом времени года. И мы решили показать, что в Сургуте тоже „жарко“. В нашей юрте закаливания на проруби будет снежный пляж. Поиграем в бразильский футбол на снегу», — поделилась собеседница агентства.

Прорубь украсят надувными дельфинами и фигурами экзотических птиц. Атмосферу дополнят зажигательные танцы и фотосессия. Вход на вечеринку бесплатный.

Ранее URA.RU рассказывало о советах «моржей», как начать закаляться. Во-первых, нужно избавиться от страха ледяной воды. Окунаться в проруби можно только трезвым, а еще необходимо правильно подобрать одежду с обувью.

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Сургутский клуб закаливания устроит у проруби вечеринку в стиле бразильского карнавала. Гостей развлекут футболом на снегу, танцами, желающие также смогут окунуться в ледяной воде с игрушечными дельфинами. Об этом URA.RU сообщила руководитель клуба Альфия Кудряшова. «Идея о бразильском карнавале пришла сама собой: слышишь разговоры о летнем сезоне, о солнце и теплом времени года. И мы решили показать, что в Сургуте тоже „жарко“. В нашей юрте закаливания на проруби будет снежный пляж. Поиграем в бразильский футбол на снегу», — поделилась собеседница агентства. Прорубь украсят надувными дельфинами и фигурами экзотических птиц. Атмосферу дополнят зажигательные танцы и фотосессия. Вход на вечеринку бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало о советах «моржей», как начать закаляться. Во-первых, нужно избавиться от страха ледяной воды. Окунаться в проруби можно только трезвым, а еще необходимо правильно подобрать одежду с обувью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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