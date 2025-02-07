Сургутские моржи устроят вечеринку в стиле бразильского карнавала

Сургутский клуб закаливания устроит у проруби вечеринку в стиле бразильского карнавала. Гостей развлекут футболом на снегу, танцами, желающие также смогут окунуться в ледяной воде с игрушечными дельфинами. Об этом URA.RU сообщила руководитель клуба Альфия Кудряшова.
«Идея о бразильском карнавале пришла сама собой: слышишь разговоры о летнем сезоне, о солнце и теплом времени года. И мы решили показать, что в Сургуте тоже „жарко“. В нашей юрте закаливания на проруби будет снежный пляж. Поиграем в бразильский футбол на снегу», — поделилась собеседница агентства.
Прорубь украсят надувными дельфинами и фигурами экзотических птиц. Атмосферу дополнят зажигательные танцы и фотосессия. Вход на вечеринку бесплатный.
Ранее URA.RU рассказывало о советах «моржей», как начать закаляться. Во-первых, нужно избавиться от страха ледяной воды. Окунаться в проруби можно только трезвым, а еще необходимо правильно подобрать одежду с обувью.
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