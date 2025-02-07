07 февраля 2025

В ХМАО разрушенный собор восстановили в дополненной реальности

© Служба новостей «URA.RU»
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Виртуальную модель разрушенной церкви Святой Троицы представили в Сургуте
Виртуальную модель разрушенной церкви Святой Троицы представили в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) разработали виртуальную модель, которая восстанавливает разрушенный Троицкий собор в формате дополненной реальности. Об этом сообщили в окружном правительстве. 

«В Сургуте представили модель Троицкого собора в формате дополненной реальности. Модель установили на месте разрушенной церкви, неподалеку от существующей часовни», — рассказали в telegram-канале югорских властей.

Завершенный проект специалисты представили сотрудникам СурГУ. В дальнейшем планируется создание QR-кодов, с помощью которых посетители смогут самостоятельно изучить виртуальную реконструкцию собора через свои мобильные телефоны. 

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО будет консультировать виртуальный врач. В Сургутской ОКБ представили первого в ХМАО медицинского аватара Веру.

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В Сургуте (ХМАО) разработали виртуальную модель, которая восстанавливает разрушенный Троицкий собор в формате дополненной реальности. Об этом сообщили в окружном правительстве.  «В Сургуте представили модель Троицкого собора в формате дополненной реальности. Модель установили на месте разрушенной церкви, неподалеку от существующей часовни», — рассказали в telegram-канале югорских властей. Завершенный проект специалисты представили сотрудникам СурГУ. В дальнейшем планируется создание QR-кодов, с помощью которых посетители смогут самостоятельно изучить виртуальную реконструкцию собора через свои мобильные телефоны.  Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО будет консультировать виртуальный врач. В Сургутской ОКБ представили первого в ХМАО медицинского аватара Веру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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