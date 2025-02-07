В ХМАО разрушенный собор восстановили в дополненной реальности

В Сургуте (ХМАО) разработали виртуальную модель, которая восстанавливает разрушенный Троицкий собор в формате дополненной реальности. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«В Сургуте представили модель Троицкого собора в формате дополненной реальности. Модель установили на месте разрушенной церкви, неподалеку от существующей часовни», — рассказали в telegram-канале югорских властей.
Завершенный проект специалисты представили сотрудникам СурГУ. В дальнейшем планируется создание QR-кодов, с помощью которых посетители смогут самостоятельно изучить виртуальную реконструкцию собора через свои мобильные телефоны.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО будет консультировать виртуальный врач. В Сургутской ОКБ представили первого в ХМАО медицинского аватара Веру.
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