07 февраля 2025

Житель ХМАО погиб при пожаре в бытовом вагончике

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин погиб при пожаре в вагончике
Югорчанин погиб при пожаре в вагончике Фото:

В поселке городского типа Излучинск (Нижневартовский район ХМАО) произошло возгорание бытового вагончика. В пожаре погиб один человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по ХМАО.

«В 19:03 поступило сообщение, что в Нижневартовском районе в Излучинске произошло загорание вагончика. В ходе тушения пожара обнаружен труп», — сообщили в ведомстве.

Сейчас ведется расследование трагедии. Ее обстоятельства выяснит отдел надзорной деятельности по Нижневартовскому району.

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В поселке городского типа Излучинск (Нижневартовский район ХМАО) произошло возгорание бытового вагончика. В пожаре погиб один человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по ХМАО. «В 19:03 поступило сообщение, что в Нижневартовском районе в Излучинске произошло загорание вагончика. В ходе тушения пожара обнаружен труп», — сообщили в ведомстве. Сейчас ведется расследование трагедии. Ее обстоятельства выяснит отдел надзорной деятельности по Нижневартовскому району.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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