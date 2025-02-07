Житель ХМАО погиб при пожаре в бытовом вагончике

Югорчанин погиб при пожаре в вагончике
В поселке городского типа Излучинск (Нижневартовский район ХМАО) произошло возгорание бытового вагончика. В пожаре погиб один человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по ХМАО.
«В 19:03 поступило сообщение, что в Нижневартовском районе в Излучинске произошло загорание вагончика. В ходе тушения пожара обнаружен труп», — сообщили в ведомстве.
Сейчас ведется расследование трагедии. Ее обстоятельства выяснит отдел надзорной деятельности по Нижневартовскому району.
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