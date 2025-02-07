Кухарук посетил «Бал Науки» и наградил лучших преподавателей и студентов СурГУ

Накануне Дня российской науки губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с преподавателями и студентами Сургутского государственного университета (СурГУ). Она завершилась «Балом Науки», где глава региона вручил награды Министерства науки и высшего образования РФ, почетные грамоты губернатора Югры и благодарственные письма депутата Госдумы РФ отличившимся педагогам и молодым специалистам.
«В преддверии Дня российской науки посетил один из ведущих вузов Югры – Сургутский государственный университет… Завершил день "Бал Науки", посвященный 95-летию Югры… На мероприятии собралась большая команда студентов и преподавателей. Лучшие из них были удостоены наград Министерства науки и высшего образования РФ, почетных грамот губернатора Югры, благодарственных писем депутата Государственной Думы РФ», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он отметил, что на встрече ему довелось познакомиться с новыми уникальными разработками, меняющими жизнь Югры в реальном времени. Те проекты, которые ориентированы на реализацию национальных целей теперь будут взяты под контроль правительства.
Правительство ХМАО проработает инициативу молодого ученого Олега Сутормина. Он предложил губернатору региона Руслану Кухаруку обеспечивать специалистов жильем, распространив меры поддержки на образовательные организации округа.
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