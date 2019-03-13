Сургутская мэрия собирается потратить десятки миллионов рублей на ремонт одного из своих зданий

Сургутская мэрия хочет вернуть в «строй» одного из своих зданий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работники нескольких муниципальных учреждений Сургута могут переехать в бывшее здание городской администрации на улице Маяковского 15, если оно будет выведено из аварийного состояния. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Речь идет о сотрудниках «Управления информационных технологий и связи» и «Единой дежурно-диспетчерской службы. Цена вопроса — 20,5 миллионов рублей», — уточнили в мэрии. По словам чиновников, у них на руках имеется готовая проектно-сметная документация для приведения здания в нормативное состояние. Но для начала проведения работ администрации необходимо будет согласовать этот вопрос с местными депутатами. Источник в мэрии не исключает, что смета в перспективе может быть пересмотрена в сторону увеличения. «Нужно не только решить конструктивные проблемы здания, но еще и капитально его отремонтировать. А это отдельные деньги», — отмечает собеседник агентства.

Само здание было признано аварийным из-за проблем с фундаментом в 2014 году. Раньше там находился департамент городского хозяйства и еще несколько подразделения администраций. В итоге, чиновники переехали в арендованный у частного предпринимателя офис на улице Гагарина 11 за 70 миллионов рублей в год. Затем эту стоимость удалось снизить. Здание же на улице Маяковского 15 несколько лет стояло законсервированным и вот теперь его может ожидать реконструкция.