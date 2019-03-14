Упавшая с крыши глыба льда обрушила фасад югорской больницы

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска подверглась «снежной бомбежке». Из-за обрушения глыбы льда был разрушен фасад с вывеской у главного входа в офтальмологический центр. Фотографии с место событий опубликованы в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» социальной сети «ВКонтакте»
«А потом удивляются, как куча снега может убить человек», — комментирует событие жительница югорской столицы Гульнара Хучашева. «Хейтеры скажут, что это из-за того, что чучело перед елкой сожгли», — вспоминая народную примету, шутит пользователь под ником Кореш Купэ.
По версии других пользователей, повреждения фасада связаны не с падением глыбы льда, а с неосторожной работой снегоуборочной техники. «Возможно, это трактором зацепили», — рассуждает Николай Губин. Получить оперативный комментарий в ОКБ на момент публикации материала не удалось. По телефонному номеру приемной главного врача на звонки агентства не ответили. Как сообщают инсайдеры агентства, никто из пациентов больницы не пострадал.