Европа намерена окончательно отказаться от газа и нефти из РФ

Комитет Европарламента проголосует за отказ ЕС от российского газа и нефти
Комитет по промышленности и энергетике Европарламента намерен 16 октября провести голосование по предложению Европейской комиссии о полном отказе ЕС от российских нефти и газа. Инициатива предполагает введение запрета на заключение новых контрактов на поставки российского газа с 2026 года.

Все действующие контракты должны быть завершены к 1 января 2027 года. При этом ранее указывалось, что большинство государств-членов Европейского союза высказались за поддержку запрета на импорт энергоресурсов из России, начиная с января 2028 года.

Со стороны России первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что страна готова к возможному запрету на импорт ее энергоресурсов в Европу. Таким образом, позиция российской стороны сводилась к подтверждению готовности к подобному развитию событий.

