Правительство Пермского края закупит ритуальные венки по 60 тысяч рублей за штуку

Правительство Пермского края закупит ритуальные венки в среднем по 60 тысяч рублей за штуку. Конкурс на поставку 24 изделий объявлен на сайте госзакупок.
Согласно условиям закупки, краевой кабмин выделит на траурную атрибутику более 1,4 млн рублей. Завершиться конкурс должен в начале апреля.
В аппарате правительства Пермского края пояснили, что венки закупают для памятных мероприятий на три года вперед, в частности, на празднование 9 Мая, 22 Июня и 23 Февраля. «Реальная цена контракта, сформированная по итогам электронного аукциона, может быть ниже в зависимости от расценок, которые предложат участники конкурсной процедуры», — пояснила «URA.RU» заместитель директора, начальник отдела оперативной информации департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края Юлия Кулагина.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников потребовал объяснить целесообразность затрат регионального правительства на организацию мероприятий и закупки смартфонов для госслужащих. В итоге аукцион контрактной службе пришлось тут же отменить и готовиться к череде внутренних проверок и поисков сомнительных контрактов.