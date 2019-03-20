В Москве ждут кандидатов на пост, «сломавший» карьеру председателя главного суда Челябинска

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) объявила конкурс на пост заместителя председателя Челябинского областного суда, сообщается на сайте ВККС. Одним из вероятных кандидатов считалась глава Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева, отставки которой уже несколько месяцев добиваются коллеги.
«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей. Последний день приема документов — 19 апреля 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении.
Должность освобождается в связи с уходом Натальи Козловой, второй срок полномочий которой истекает 19 апреля. По закону, на третий срок претендовать она не может.
Как писало агентство, до конца прошлого года наиболее вероятными участниками конкурса в Челябинске считались председатель Центрального райсуда Рамзия Лутфуллоева и глава Советского райсуда Александр Зимин, являющийся также главой областного Совета судей. Когда выяснилось, что муж Лутфуллоевой и его родственники оказались фигурантами уголовных дел, именно Зимин направил в региональную квалификационную комиссию судей (ККС) представление Совета судей о досрочной отставке Лутфуллоевой. Однако ни одна из шести попыток отправить ее в отставку не увенчалась успехом.
Центральный районный суд — ключевой в Челябинске. Здесь рассматривают иски к органам власти и выносят приговоры должностным лицам.