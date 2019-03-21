У КПРФ в ХМАО серьезные амбиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В КПРФ Югры появился новый серый кардинал — член окружного бюро Владимир Мирский. По данным источников, именно он при поддержке коммунистов Хакасии стал инициатором возросшей протестной активности компартии в уральском регионе.

По словам инсайдеров, Мирский лично знаком с Александром Бурмистровым, советником главы Хакасии Валентина Коновалова (губернатор — выходец из КПРФ). «В 2012 году Бурмистров даже приезжал в ХМАО, они здесь устраивали провокацию на выборах президента России. Сейчас Мирский реализует в ХМАО те механизмы, которые Бурмистров уже обкатал в Хакасии. Все это делается по согласованию с Москвой», — отмечает источник. По словам другого инсайдера, в КПРФ оказались даже не готовы к активным действиям. «Несколько дней назад пришло письмо во все города — провести митинги. Но все сроки уже вышли, акции протеста не согласуют. Это говорит о том, что в бюро не всегда понимают сами, что делают», — отмечает собеседник агентства.

Сам Мирский отказался говорить о предстоящих планах компартии в ХМАО, но подтвердил, что КПРФ Югры меняет стратегию работы, выходя на новый уровень протестной активности. «У нас не прибавилось людей, на местах сидят все те же. Мы просто посмотрели, и решили, что можем вот так сделать. Радует, что стала заметна наша деятельность, но мы только начинаем», — отметил Мирский. Политик также не стал подтверждать или опровергать связи с коммунистами Хакасии.

Как ранее сообщало «URA.RU», югорские коммунисты активизировались в начале 2019 года. Глава партии Алексей Савинцев ранее выпустил документальный фильм, разоблачающий главу Советского района Игоря Набатова. Партийцы также провели серию пикетов и митингов — во время последней акции протеста коммунисты потребовали отставки главы Урая Анатолия Иванова.