Найдена самая низкая девочка в России

Самая низкая россиянка — 13-летняя жительница из Грозного, рост которой равен 72,3 сантиметра. При таких параметрах ребенок весит всего шесть килограммов.
Девочка попала в Книгу рекордов России как самая маленькая жительница страны. «Одежду для Анжелы купить было очень трудно, да и сейчас эта проблема остается, покупаем ее в детских магазинах. Платья, костюмы еще можно найти, но вот с обувью беда», — рассказала мама девочки журналистам Чеченской гостелерадиокомпании. Также она уточнила, что девочка за всю свою жизнь выросла всего на 34,3 сантиметра, из-за чего она не ходила ни в детский сад, ни в школу, сообщает телеканал 360.
В этот же день представители Книги рекордов России зафиксировали еще одно достижение. Пятилетний мальчик, которому глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль, отжался на брусьях 330 раз, напоминает RT. Его отец пояснил, что в скором времени вместе с сыном они начнут тренироваться для достижения рекорда на ролике для пресса.