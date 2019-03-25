Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье

Портал Superjob назвал пять самых высокооплачиваемых профессий в Перми. Самые высокие зарплаты пермские работодатели готовы платить директорам по маркетингу — от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.
На втором месте оказались программисты «1С» — их зарплаты начинаются от 70 тысяч рублей в месяц. Тройку самых востребованных специалистов замкнули начальники отделов информационных технологий — им обещают от 60 до 70 тысяч рублей.
Четвертой в рейтинге значится вакансия заведующий ЛОР-службой — от 60 тысяч рублей. Завершает топ-5 востребованных профессий руководитель строительства — от 50 тысяч.