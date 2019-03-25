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Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 20:06
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Работодатели мечтают о хороших маркетологахФото: Анна Майорова © URA.RU

Портал Superjob назвал пять самых высокооплачиваемых профессий в Перми. Самые высокие зарплаты пермские работодатели готовы платить директорам по маркетингу — от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказались программисты «1С» — их зарплаты начинаются от 70 тысяч рублей в месяц. Тройку самых востребованных специалистов замкнули начальники отделов информационных технологий — им обещают от 60 до 70 тысяч рублей.

Четвертой в рейтинге значится вакансия заведующий ЛОР-службой — от 60 тысяч рублей. Завершает топ-5 востребованных профессий руководитель строительства — от 50 тысяч.

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