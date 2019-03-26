Топилин пообещал выплатить пересчитанные по требованию Путина пенсии уже в мае

На доплаты планируется потратить дополнительно 18,8 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Размер социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров пересчитают к маю. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, майские выплаты будут увеличены. Ранее сообщалось, что недополученные за первые месяцы этого года деньги пенсионеры получат до 1 июля.

Неработающий пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимума по региону, разница компенсируется социальной доплатой. Согласно принимаемому закону, индексация пенсий будет начисляться сверх прожиточного минимума, отметил Топилин. «Человеку положены и две тысячи [социальной] доплаты, которые он получал, и 500 рублей надбавки как индексация пенсии», — уточнил министр. Он добавил, что на социальные доплаты в 2019 году планируется потратить дополнительно 18,8 млрд рублей.

Депутаты Госдумы 21 марта в третьем чтении приняли закон о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума, напоминает агентство Nation News. Совет Федерации рассмотри проект 27 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проект нацелен на поддержку пожилых людей, которые по разным причинам не смогли наработать необходимый стаж или имели маленькую зарплату.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, заявил, что пенсионные выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать. Это следует сделать, чтобы доплатить россиянам деньги, которые они недополучили при индексации.