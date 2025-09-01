Лукашенко выдвинул шесть предложений по развитию ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с шестью предложениями по развитию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Тяньцзине, который проходит 31 августа — 1 сентября. Он предложил усилить безопасность в Евразии через создание центров реагирования на угрозы, такие как терроризм и кибератаки, а также развивать торговлю без барьеров.
«Безопасность в Евразии — вместе строить механизмы защиты и быстрее запускать центры реагирования на угрозы», — передает telegram-канал «Пул первого». Также на обсуждение он вынес развитие торговли без барьеров путем перехода на расчёты в национальных валютах и внедрения «зелёных» технологий.
Лукашенко также выступил за учреждение Банка развития ШОС для поддержки проектов и защиты от санкций, создание новых транспортных коридоров для эффективной логистики. В список еще вошло формирование пространства для науки и инноваций, а также запуск единой образовательной платформы для подготовки специалистов.
В Тяньцзине 31 августа состоялась официальная церемония открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества, включавшая встречу делегаций и концертную программу. Основные переговоры между главами государств-участников запланированы на 1 сентября. Участники саммита намерены обсудить текущее состояние взаимодействия в рамках ШОС, определить направления дальнейшего сотрудничества, а также рассмотреть актуальные международные и региональные вызовы. За развитием событий следят корреспонденты кремлевского пула из URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в специальном сюжете.
