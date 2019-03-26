В ХМАО топ-менеджер нефтяной компании вымогал деньги за покровительство

В Югре Следственный комитет при поддержке окружного УМВД возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ООО «ГазпромНефть-Хантос». Нефтяник обвиняется в коммерческом подкупе.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО, уголовное дело возбуждено после обращения к силовикам подрядчика нефтяной компании. «По версии следствия, руководитель одного из подразделений ООО „Газпромнефть-Хантос“ предложил представителю подрядчика за денежное вознаграждение беспрепятственно принимать работы, а также способствовать заключению последующих договоров. В 2018 году за совершение действий и бездействия в интересах подрядной компании обвиняемый неоднократно получал денежные средства, общая сумма которых в настоящее время уточняется», — рассказали в СУ СКР округа.
По данным источников агентства, фигурантом уголовного дела стал начальник управления подготовки и сдачи нефти, а за свое покровительство он получил свыше 1,5 млн рублей. Официального подтверждения этой информации на момент публикации получить не удалось.
В пресс-службе ООО «ГазпромНефть-Хантос» подтвердили «URA.RU», что один из сотрудников стал фигурантом уголовного дела. «ООО „Газпромнефть-Хантос“ придерживается принципа нетерпимости к коррупции при взаимоотношениях с контрагентами. ООО „Газпромнефть-Хантос“ будет оказывать полное содействие следствию, предоставляя все необходимые документы и материалы, с целью объективного установления обстоятельств дела», — добавили в компании.