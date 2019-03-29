Источник: в Росприроднадзоре Югры готовится смена власти

Заместитель главы Росприроднадзора Югры Вадим Скворцов написал заявление об увольнении. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией в ведомстве.
«Раньше он был исполняющим обязанности руководителя ведомства, потом стал просто замом, а теперь и вовсе решил уйти», — добавил инсайдер. Сам Вадим Скворцов в беседе с корреспондентом агентства заявил, что пока не готов комментировать ситуацию. «Когда будет подписан приказ об увольнении или переводе, тогда и появится смысл о чем-то говорить», — заявил чиновник.
Инсайдер агентства добавил, что в апреле в Москве должно пройти утверждение нового руководителя Росприроднадзора Югры. По его версии, на это кресло претендуют нынешний и. о. главы ведомства Александр Федяев и один из его заместителей Тэнзилэ Кормишенко. Между тем, по другому варианту развития событий, Федяев, вообще, может уйти в отставку. Дозвониться до потенциальных кандидатов на пост главы управления Росприроднадзора ХМАО корреспонденту «URA.RU» на момент публикации не удалось.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что в руководстве Росприродназора Югры и Ямала могут произойти перемены. По версии источников, к главам обоих региональных отделений у московского начальства были вопросы. Окончательные кадровые решения отложены до проведения коллегии всего федерального ведомства.