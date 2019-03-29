28 марта 2019
27 марта 2019

Источник: в Росприроднадзоре Югры готовится смена власти

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:54
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Пятое заседание Совета депутатов Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы города Сургута и Думы Сургутского района, чиновник, власть, нога, портфель депутата
В Росприроднадзоре Югры начались кадровые перестановкиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Росприроднадзора Югры Вадим Скворцов написал заявление об увольнении. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией в ведомстве.

«Раньше он был исполняющим обязанности руководителя ведомства, потом стал просто замом, а теперь и вовсе решил уйти», — добавил инсайдер. Сам Вадим Скворцов в беседе с корреспондентом агентства заявил, что пока не готов комментировать ситуацию. «Когда будет подписан приказ об увольнении или переводе, тогда и появится смысл о чем-то говорить», — заявил чиновник.

Инсайдер агентства добавил, что в апреле в Москве должно пройти утверждение нового руководителя Росприроднадзора Югры. По его версии, на это кресло претендуют нынешний и. о. главы ведомства Александр Федяев и один из его заместителей Тэнзилэ Кормишенко. Между тем, по другому варианту развития событий, Федяев, вообще, может уйти в отставку. Дозвониться до потенциальных кандидатов на пост главы управления Росприроднадзора ХМАО корреспонденту «URA.RU» на момент публикации не удалось.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что в руководстве Росприродназора Югры и Ямала могут произойти перемены. По версии источников, к главам обоих региональных отделений у московского начальства были вопросы. Окончательные кадровые решения отложены до проведения коллегии всего федерального ведомства.

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