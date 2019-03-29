Скорая помощь увезла прямо из здания администрации Екатеринбурга пожилую женщину. Пенсионерке стало плохо во время личного приема председателя городской думы Екатеринбурга Игоря Володина. Информацию об этом подтвердил «URA.RU» пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.
Редакции «URA.RU» удалось связаться с Игорем Володиным, который рассказал, что в администрации эту пенсионерку все хорошо знают, так как она приходит стабильно раз в одну-две недели. «Она появляется регулярно, часто приходит поспать на диване, иногда с кем-нибудь переругивается. Ее уже все знают, и не трогают», — рассказал Игорь Володин.
По словам спикера гордумы, не только работники администрации, но и медики на скорой ее хорошо знают. Женщина часто заявляет, что ей плохо, вызывают неотложку и пенсионерку увозят.