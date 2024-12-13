13 декабря 2024

Свердловских дорожников оштрафуют за снег на трассах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник дороги может получить штраф до 300 тысяч рублей (архивное фото)
Собственник дороги может получить штраф до 300 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в районе города Камышлов сотрудники ГАИ оштрафуют собственников дорог за неочищенные от снега трассы после мощного снегопада. Теперь последних ждут многотысячные штрафы. Об этом сообщили сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

«На федеральной трассе в районе города Камышлов обнаружены участки, которые не были своевременно очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. На нарушителей будут возбуждены административные производства по ст. 12.34 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф до 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции после прошедшего 13 декабря снегопада заметили многочисленные нарушения в содержании трасс. Особенно сотрудников ГАИ обеспокоили необработанные участки, покрытые снегом и льдом. Нарушителей, помимо штрафа, обязали устранить все выявленные недостатки.

С последствиями мощного снегопада во всем регионе дорожники борются второй день. Улицы и тротуары городов погрязли в сугробах, а в Екатеринбурге появились десятибалльные пробки. О том, как город переживал снежный коллапс — в фоторепортаже URA.RU.

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В Свердловской области в районе города Камышлов сотрудники ГАИ оштрафуют собственников дорог за неочищенные от снега трассы после мощного снегопада. Теперь последних ждут многотысячные штрафы. Об этом сообщили сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона. «На федеральной трассе в районе города Камышлов обнаружены участки, которые не были своевременно очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. На нарушителей будут возбуждены административные производства по ст. 12.34 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф до 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции после прошедшего 13 декабря снегопада заметили многочисленные нарушения в содержании трасс. Особенно сотрудников ГАИ обеспокоили необработанные участки, покрытые снегом и льдом. Нарушителей, помимо штрафа, обязали устранить все выявленные недостатки. С последствиями мощного снегопада во всем регионе дорожники борются второй день. Улицы и тротуары городов погрязли в сугробах, а в Екатеринбурге появились десятибалльные пробки. О том, как город переживал снежный коллапс — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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