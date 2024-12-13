В Свердловской области в районе города Камышлов сотрудники ГАИ оштрафуют собственников дорог за неочищенные от снега трассы после мощного снегопада. Теперь последних ждут многотысячные штрафы. Об этом сообщили сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.
«На федеральной трассе в районе города Камышлов обнаружены участки, которые не были своевременно очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. На нарушителей будут возбуждены административные производства по ст. 12.34 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф до 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции после прошедшего 13 декабря снегопада заметили многочисленные нарушения в содержании трасс. Особенно сотрудников ГАИ обеспокоили необработанные участки, покрытые снегом и льдом. Нарушителей, помимо штрафа, обязали устранить все выявленные недостатки.
С последствиями мощного снегопада во всем регионе дорожники борются второй день. Улицы и тротуары городов погрязли в сугробах, а в Екатеринбурге появились десятибалльные пробки. О том, как город переживал снежный коллапс — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!