«Люди ходят, падают»: как Академический проходит первую проверку снегом. Фото, видео

Академический район Екатеринбурга имеет проблемы с уборкой

14 декабря 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Преображенский парк чиновники обещают прибрать Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга есть проблемы с уборкой тротуаров и околопешеходных зон, зафиксировал корреспондент URA.RU утром и днем 14 декабря. А молодой префект Николай Смирнягин объяснил, почему так. Для него это первая по-настоящему серьезная «снежная» проверка в карьере. Первая локация — улица Вильгельма де Генина и ее пересечение с Краснолесья. Проезжавшая здесь уборочная техника пропустила дублер возле трамвайных путей, где автомобилисты обычно объезжают утренние пробки. Из-за снега непонятно, где заканчивается дорога и начинается тротуар, а колея заставляет задуматься, стоит ли вообще заезжать на участок. Уборка на улице Вильгельма де Геннина Фото: Илья Московец © URA.RU Состояние тротуара на остановке по улице Краснолесья раскритиковала местная жительница Галина. Она не первый раз замечает, как люди из-за гололеда не могут устоять на ногах. «Что касается больших сугробов, то здесь их не часто замечаю, но возле остановок бывает, что не до конца убирают снег», — отметила женщина. Рядом с ТЦ «Академический» дорожка была вычищена, но горы снега лежали — прямо посреди улицы. Не засыпанный гололед встречается и непосредственно у ТЦ. Отдельно опрошенные журналистом случайные собеседники пожаловались на неубранные дублеры, опасная колея на которых формируется к февралю. «На дублерах улиц Вильгельма де Генина и Павла Шаманова рабочие перестают появляться порой на целый месяц. Страшно становится ездить возле припаркованных машин», — заявил, например, Евгений. Улица Академика Парина Фото: Илья Московец © URA.RU Он же указал на вечно покрытые снегом ступеньки под мостом в Преображенском парке. «Мамочек жалко, там сплошные горки, а обходить дорогу нужно ведь как-то. Детворе весело кататься с таких лестниц, но сделаны они не для этого», — негодует мужчина. Дворник Виктор, трудящийся в Академическом не первый год, уверяет, что с работой он и его коллеги справляются хорошо, а для тщательной уборки после снегопадов, как правило, требуется всего один-два. «Ради порядка на своих участках работаем по шесть дней в неделю», — уточнил он. Рабочей техники не было на другом проблемном месте — пересечении Вильгельма де Генина с проспектом Академика Сахарова. Трактор сгрузил снег к столбу и будто оставил его таять. Пешеходные зоны убирают дворники Фото: Илья Московец © URA.RU Небезопасно бывает передвигаться и возле поликлиники №3. «Нет, конечно [не доволен уборкой снега в Академическом], — сказал корреспонденту пациент. Люди, вон, ходят, падают». Сопровождавшая его жена подтвердила, что в районе скользко, но отметила, что «убирать явно получше стали». Другие жители пожаловались на уборку улиц Тенистая и Суходольская, а также территории на остановке возле их пересечения. «Сейчас не сильно заметно, но обычно к середине января здесь даже асфальта не видно, а на сугробы занимают больше места, чем люди», — утверждает Анастасия. А на улице Чкалова местных раздражает колея и неочищенные заезды. «Берем лопаты и буквально за минут за 20 справляемся. Разве рабочим так трудно?» — недоумевает Алексей. Академический район как самостоятельная административная единица функционирует с 1 января 2022 года. Основные проезжие части до сих пор убираются силами Верх-Исетского и Ленинского районов, а силами Академического — с этого сезона впервые — пешеходные зоны и остановочные комплексы. Отвечая на вопросы корреспондента, Смирнягин признал, что «по наледи проблема есть». «У нас температура ниже, чем в центре Екатеринбурга, — из-за сильных ветров», — объяснил он, пообещав выстроить работу на новом для него фронте. Также Смирнягин заявил, что его подчиненные отрабатывают каждую жалобу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга есть проблемы с уборкой тротуаров и околопешеходных зон, зафиксировал корреспондент URA.RU утром и днем 14 декабря. А молодой префект Николай Смирнягин объяснил, почему так. Для него это первая по-настоящему серьезная «снежная» проверка в карьере. Первая локация — улица Вильгельма де Генина и ее пересечение с Краснолесья. Проезжавшая здесь уборочная техника пропустила дублер возле трамвайных путей, где автомобилисты обычно объезжают утренние пробки. Из-за снега непонятно, где заканчивается дорога и начинается тротуар, а колея заставляет задуматься, стоит ли вообще заезжать на участок. Состояние тротуара на остановке по улице Краснолесья раскритиковала местная жительница Галина. Она не первый раз замечает, как люди из-за гололеда не могут устоять на ногах. «Что касается больших сугробов, то здесь их не часто замечаю, но возле остановок бывает, что не до конца убирают снег», — отметила женщина. Рядом с ТЦ «Академический» дорожка была вычищена, но горы снега лежали — прямо посреди улицы. Не засыпанный гололед встречается и непосредственно у ТЦ. Отдельно опрошенные журналистом случайные собеседники пожаловались на неубранные дублеры, опасная колея на которых формируется к февралю. «На дублерах улиц Вильгельма де Генина и Павла Шаманова рабочие перестают появляться порой на целый месяц. Страшно становится ездить возле припаркованных машин», — заявил, например, Евгений. Он же указал на вечно покрытые снегом ступеньки под мостом в Преображенском парке. «Мамочек жалко, там сплошные горки, а обходить дорогу нужно ведь как-то. Детворе весело кататься с таких лестниц, но сделаны они не для этого», — негодует мужчина. Дворник Виктор, трудящийся в Академическом не первый год, уверяет, что с работой он и его коллеги справляются хорошо, а для тщательной уборки после снегопадов, как правило, требуется всего один-два. «Ради порядка на своих участках работаем по шесть дней в неделю», — уточнил он. Рабочей техники не было на другом проблемном месте — пересечении Вильгельма де Генина с проспектом Академика Сахарова. Трактор сгрузил снег к столбу и будто оставил его таять. Небезопасно бывает передвигаться и возле поликлиники №3. «Нет, конечно [не доволен уборкой снега в Академическом], — сказал корреспонденту пациент. Люди, вон, ходят, падают». Сопровождавшая его жена подтвердила, что в районе скользко, но отметила, что «убирать явно получше стали». Другие жители пожаловались на уборку улиц Тенистая и Суходольская, а также территории на остановке возле их пересечения. «Сейчас не сильно заметно, но обычно к середине января здесь даже асфальта не видно, а на сугробы занимают больше места, чем люди», — утверждает Анастасия. А на улице Чкалова местных раздражает колея и неочищенные заезды. «Берем лопаты и буквально за минут за 20 справляемся. Разве рабочим так трудно?» — недоумевает Алексей. Академический район как самостоятельная административная единица функционирует с 1 января 2022 года. Основные проезжие части до сих пор убираются силами Верх-Исетского и Ленинского районов, а силами Академического — с этого сезона впервые — пешеходные зоны и остановочные комплексы. Отвечая на вопросы корреспондента, Смирнягин признал, что «по наледи проблема есть». «У нас температура ниже, чем в центре Екатеринбурга, — из-за сильных ветров», — объяснил он, пообещав выстроить работу на новом для него фронте. Также Смирнягин заявил, что его подчиненные отрабатывают каждую жалобу.