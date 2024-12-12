Свердловским мэрам пригрозили санкциями за отказ повышать тарифы ЖКХ

12 декабря 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Цены на коммунальные услуги вырастут с 1 июля 2025 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловские мэры, которые отказались повышать тарифы на услуги ЖКХ, рискуют оказаться в конце очереди на получение денег на модернизацию сетей. Такие условия градоначальникам, по данным URA.RU, озвучили на недавнем совещании в областном правительстве. «Было оговорено: если не хотите делить [публичную] ответственность [за рост тарифов] с нами, то готовьтесь быть последними в очереди на получение коммунальных гарантий по замене сетей», — передал месседж региональных начальников свидетель. В правительственный департамент информполитики направлена просьба о комментарии по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Как ранее сообщало URA.RU, с 1 июля в Свердловской области вырастет предельный размер индексации тарифов на услуги ЖКХ — как минимум до 13% (сейчас — 9,5%). При этом муниципалитеты по согласованию с Региональной энергетической комиссии могут поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это лишь поощряют. Новость по теме В Свердловской области резко вырастут тарифы ЖКХ: главное из заявления министра Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. После такой разъяснительной работы в Федеральную антимонопольную службу поступило больше 50 заявок из муниципалитетов на то, чтобы поднять предельный индекс сверх 13%. В Нижнем Тагиле, например, его хотят установить на уровне 18,1%, в Каменске-Уральском — 22%. Ответ от ФАС ждут до конца недели. Для муниципалитетов эта тема болезненная. Свои опасения по поводу того, что реакция населения может быть острой, председатели муниципальных дум высказали, в частности, на недавнем Совете представительных органов муниципальных образований в заксобрании. Их поддержала спикер парламента Людмила Бабушкина. «Мы повысим тарифы, а когда все будет хорошо с сетями? Они [главы городов, депутаты] вынуждены же будут объяснять жителям…» — отмечала она. Смирнов предложил апеллировать к аргументу выше — без дополнительных бюджетных вливаний в инфраструктуру услуги просто не дойдут до потребителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские мэры, которые отказались повышать тарифы на услуги ЖКХ, рискуют оказаться в конце очереди на получение денег на модернизацию сетей. Такие условия градоначальникам, по данным URA.RU, озвучили на недавнем совещании в областном правительстве. «Было оговорено: если не хотите делить [публичную] ответственность [за рост тарифов] с нами, то готовьтесь быть последними в очереди на получение коммунальных гарантий по замене сетей», — передал месседж региональных начальников свидетель. В правительственный департамент информполитики направлена просьба о комментарии по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Как ранее сообщало URA.RU, с 1 июля в Свердловской области вырастет предельный размер индексации тарифов на услуги ЖКХ — как минимум до 13% (сейчас — 9,5%). При этом муниципалитеты по согласованию с Региональной энергетической комиссии могут поднять тарифы еще выше, в областном кабмине это лишь поощряют. Как объяснял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, отрасль серьезно недофинансирована, сети изношены на 80%. Без дополнительных вложений модернизировать инфраструктуру и остановить отток кадров не получится. После такой разъяснительной работы в Федеральную антимонопольную службу поступило больше 50 заявок из муниципалитетов на то, чтобы поднять предельный индекс сверх 13%. В Нижнем Тагиле, например, его хотят установить на уровне 18,1%, в Каменске-Уральском — 22%. Ответ от ФАС ждут до конца недели. Для муниципалитетов эта тема болезненная. Свои опасения по поводу того, что реакция населения может быть острой, председатели муниципальных дум высказали, в частности, на недавнем Совете представительных органов муниципальных образований в заксобрании. Их поддержала спикер парламента Людмила Бабушкина. «Мы повысим тарифы, а когда все будет хорошо с сетями? Они [главы городов, депутаты] вынуждены же будут объяснять жителям…» — отмечала она. Смирнов предложил апеллировать к аргументу выше — без дополнительных бюджетных вливаний в инфраструктуру услуги просто не дойдут до потребителей.