Чаще всего в лотереи выигрывают жители Санкт-Петербурга Фото: Александр Кадников © URA.RU

Самые удачливые люди живут в Санкт-Петербурге. К таким выводам пришли распространители всероссийской государственной тиражной лотереи «Русское лото», проанализировав число лотерейных миллионеров в каждом регионе за 25 лет.

«На 18 районов Санкт-Петербурга приходится 64 миллионера, выигравших в лотерею», — говорится в отчете «Русского лото». Вторым после Северной столицы регионом по числу удачливых людей стал Краснодарский край, где в каждом районе живут по два победителя миллионных лотерей. Также в ТОП-3 попала Челябинская область, на которую приходится по 1-2 счастливца. Четвертое место заняла Москва — здесь в 125 районах живут 144 обладателя лотерейных миллионов. Замыкает рейтинг самых удачливых субъектов Республика Крым, несколько жителей которой за последнее время выигрывали десятки миллионов рулей.

Кроме того, распространители назвали и самые невезучие регионы. Ими стали Еврейская автономная область, в которой нет ни одного лотерейного миллионера, а также Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.

В конце декабря впервые был разыгран лотерейный миллиард, напоминает телеканал 360. Победу одержали два человека, один из Свердловской области, второй из Санкт-Петербурга. Каждому из них досталось по 500 миллионов рублей.