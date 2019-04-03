Путин уволил руководство Следственного комитета Приморья

Руководитель Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, генерал-майор юстиции Сергей Грызыхин покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают местные СМИ. Вместе с главой ведомства уволили его заместителя, полковника юстиции Виталия Герлица.
Официально указ пока не опубликован, однако по данным источников «Вести: Приморье», президент РФ подписал документ 2 апреля. От должности Грызыхина отстранили еще в ноябре 2018 года. Исполняющим обязанности руководителя регионального СУ СК РФ стал подполковник юстиции Кирилл Пересыпкин, который ранее занимал должность заместителя руководителя следственного управления. Вместе с Грызыхиным, уволили его заместителя, полковника юстиции Виталия Герлица, который в ноябре 2018 года был также отстранен от должности.
Поводом для отстранения Грызыхина осенью прошлого года послужили низкие показателей работы СУ СКР по Приморскому краю. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении генерал-майора.
Грызыхин родился в Омске. Начал службу в органах прокуратуры в 1997 году. В 2007 году стал главой Западно-Сибирского следственного управления на транспорта. Его дважды переназначали на пост, после чего 21 августа 2017 года по указу президента он стал главой приморского СК.