02 апреля 2019

В Тюменской области таксист догнал и избил клиентов, которые уехали на другой машине

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 18:33
Размер текста
-
17
+
Пробки в городе. Москва, машины, такси, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Таксист позвал друзей и решил наказать сбежавших клиентовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области таксист, узнав, что его клиенты уехали на другой машине, отправился в погоню и избил их. В результате конфликта пассажиры лишились денег и получили увечья. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

«Мужчина из службы такси получил заказ на перевозку четырех человек из Тобольска в Вагай. Приехав в назначенное время, водитель пассажиров не дождался. Заказчик пояснил, что он вместе с друзьями уехал на более комфортабельном автомобиле. Затаив злобу, водитель решил отомстить обидчикам. В качестве поддержки он взял еще двоих товарищей и догнал автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленники избили пассажиров. Молодые люди нанесли удары рукояткой ножа и забрали у пассажиров 74 тыс. рублей. Полиция задержала двоих фигурантов дела — 1999 и 1998 года рождения. Предпринимаются меры по задержанию третьего подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой». Одному из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование инцидента продолжается.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...