В Тюменской области таксист догнал и избил клиентов, которые уехали на другой машине

В Тюменской области таксист, узнав, что его клиенты уехали на другой машине, отправился в погоню и избил их. В результате конфликта пассажиры лишились денег и получили увечья. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.
«Мужчина из службы такси получил заказ на перевозку четырех человек из Тобольска в Вагай. Приехав в назначенное время, водитель пассажиров не дождался. Заказчик пояснил, что он вместе с друзьями уехал на более комфортабельном автомобиле. Затаив злобу, водитель решил отомстить обидчикам. В качестве поддержки он взял еще двоих товарищей и догнал автомобиль», — рассказали в ведомстве.
Злоумышленники избили пассажиров. Молодые люди нанесли удары рукояткой ножа и забрали у пассажиров 74 тыс. рублей. Полиция задержала двоих фигурантов дела — 1999 и 1998 года рождения. Предпринимаются меры по задержанию третьего подозреваемого.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой». Одному из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование инцидента продолжается.