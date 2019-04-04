Сегодня назначен глава крупнейшей в Пермском крае Мотовилихинской территориальной избирательной комиссии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального избиркома. Этот пост заняла Ольга Беркутова. Всего же с начала года новых председателей получили уже 4 из 53 региональных ТИКов.
В пресс-службе избиркома края объясняют ротации тем, что в 2021 году пермякам будет выдано минимум шесть избирательных бюллетеней. Например, в Перми будут выбирать депутатов трех уровней: муниципальных, региональных и федеральных. Соответственно, по мнению экспертов, комиссиям уже сейчас необходимо начинать готовить специалистов, потому что цена ошибки — очень велика.
Любой председатель ТИК, по мнению руководства регионального избиркома, должен уметь оперативно принимать решения и хорошо разбираться в современных технологиях. Например, на должность председателя Мотовилихинской комиссии претендовало десять человек как из системы избирательных комиссий, так из иных структур. В итоге крайизбирком остановился на кандидатуре Ольги Беркутовой, которая в системе комиссий работает с 1996 года и была администратором системы ГАС «Выборы».
«В период кампаний на территории района расположены три округа Заксобрания и еще пять Пермской городской Думы. Такой объем работы и ответственности требует от каждого члена комиссии высокого профессионализма», — рассказал «URA.RU» председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Также в краевой избирательной комиссии отметили, что изменения в составах комиссий еще некоторое время будут продолжаться.