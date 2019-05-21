В ХМАО скандал из-за назначения депутата на прибыльную должность

Депутат Павел Каленов собирается выйти на работу в новой должности в начале лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коллектив межшкольного учебного комбинат поселка Пионерского (ХМАО) написал обращение губернатору Югры Наталье Комаровой, где выразил вотум недоверия новому руководителю — депутату думы Советского района Павлу Каленову. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В распоряжении редакции есть копия письма в адрес главы региона. Сотрудники в обращении ставят под сомнение квалификацию и прозрачность получения этой должности Каленовым. «Человек, всю жизнь работавший в правоохранительных структурах и не имеющий профильного образования. Считаем, что попытка главы района, таким образом купить лояльность депутата, и продажа самим депутатом интересов избирателей является гнусностью», — написано в обращении.

В управлении образования администрации Советского района корреспонденту «URA.RU» заявили, что новый директор соответствует предъявляемым к должности требованиям: «У Каленова два диплома о высшем образовании. Он в свое время окончил институт МВД, в 2018 году получил еще специальность „Государственное и муниципальное управление“. А общий стаж работы на руководящих должностях порядка 13 лет. К тому же, помимо Каленова, больше никто не участвовал в объявленном администрацией конкурсе».

Прокомментировал обвинения в свой адрес и глава Советского района Игорь Набатов. «Никакой политической подоплеки в этом назначении нет. У нас в депутатском корпусе достаточное количество руководителей бюджетных учреждений. Им что, теперь всем нельзя занимать эти должности? В Советском районе сейчас в трех учреждениях меняются директора. И все коллективы сразу пишут губернатору какие-то письма», — заявил Набатов.

Сам Каленов в беседе с журналистом агентства рассказал, что находится в отпуске и будет разбираться со сложившейся ситуацией в коллективе после выхода на работу в новой должности.