21 мая 2019
20 мая 2019

В ХМАО нашли замену влиятельному силовику, который проводил спецоперацию против мэра

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 12:20
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб, пистолет, оружие
Отделение ФСБ в Нефтеюганске возглавит силовик из ЮгорскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отделении федеральной службы безопасности по Нефтеюганску появился новый начальник. Им стал силовик из Югорска Сергей Шатских. Об этом 22 мая «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, Сергей Шатских долгое время занимал должность начальника отделения ФСБ в Югорске, а теперь пошел на повышение.«Известно, что новый руководитель отдела уже начал знакомиться с местными силовиками, а также заходил в администрацию города. Встречался ли он с главой Сергеем Дегтяревым, неизвестно», — резюмирует инсайдер.

Получить официальный комментарий в УФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. В ведомстве не ответили на звонки агентства.

Как ранее сообщало «URA.RU», должность главы отделения ФСБ в Нефтеюганске освободилась после ротации экс-руководителя Владика Хисматуллина, которого прикомандировали работать проректором Сургутского государственного университета. Примечательно, что в январе под предводительством Хисматуллина силовики провели спецоперацию против мэра Сергея Дегтярева. Его якобы подозревали в махинациях с земельными участками, однако никаких официальных обвинений со стороны силовиков в отношении Дегтярева не последовало, а сама спецоперация привела к крупному скандалу.

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