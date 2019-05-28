Новый президент Литвы отказался «предавать» ради России

Гитанас Науседа не стал обещать России улучшения отношений Фото: Wikipedia

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, какими видит дальнейшие отношения Москвы и Вильнюса. По его словам, отношения между странами вряд ли поменяются.

«Если отношения России и Литвы изменятся, то этим Вильнюс предаст украинских партнеров», — цитирует нового главу государства News.ru . При этом Литве необходимо улучшать отношения с Белоруссией, считает Науседа.

Бывший советник президента SEB Bank Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве с результатов 65,86% голосов избирателей. Во время своей предвыборной кампании Науседа заявил, что Литве необходимо использовать «прагматичный подход» в диалоге с Россией. Он выступил против «жесткой риторики» в отношении Москвы.