Власти ХМАО завалили исками нефтяную компанию арестованного экс-владельца банка «Югра»

Крах банка «Югра» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры с начала 2019 года направил в арбитражный суд 21 исковое заявление о взыскании задолженности с акционерного общества «Каюм нефть» на общую сумму более трех миллионов рублей. Об этом 28 мая «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Акционерное общество „Каюм нефть“ систематически нарушает установленные сроки внесения арендных платежей по договорам аренды лесных участков. Как администратор доходов по плате за использование лесов департамент не может не отреагировать на отклонение от нормы закона. Решение таких вопросов в правовом поле, через обращение в суд, — это единственно верная практика», — говорится в сообщении депсвязей.

Как ранее сообщало «URA.RU», часть компании «Каюм Нефть» принадлежит экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В 2017 году банк «Югра» признали банкротом. Крах организации стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатами вкладчикам 173 миллиардов рублей. В апреле Алексей Хотин был отправлен под домашний арест.