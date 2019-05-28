По закону Путина о ворах впервые задержали криминального авторитета

Задержанный занимал высокий пост в криминальной иерархии Томской области Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В России по закону о криминальных авторитетах впервые задержали вора в законе. Он контролировал преступный мир Томской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Установлено, что житель Томска имел статус вора в законе и сферу своего преступного влияния на территории Томской области. Он занимал высшее положение в местной преступной иерархии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для задержания авторитета привлекались сотрудники УМВД и Следственного управления, а также бойцы Росгвардии. Во время обысков силовики нашли и изъяли документы и электронные носители, которые доказывают его причастность к криминальному миру региона. Теперь вору в законе грозит до 15 лет лишения свободы.

Закон, устанавливающий уголовное наказание для криминальных авторитетов, президент России Владимир Путин подписал 1 апреля, напоминает телеканал 360. Однако экспертное сообщество нововведение не оценило: по их оценкам, силовики не способны определить, является ли человек вором в законе или нет. В преступном мире уже начали придумывать схемы для обхода нового запрета.