По закону Путина о ворах впервые задержали криминального авторитета

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 15:58
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Татуировки на руках бывшего заключенного, бандит, татуировка, заключенный, криминал, руки, зк, преступность
Задержанный занимал высокий пост в криминальной иерархии Томской областиФото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr
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Противостояние воров в законе

В России по закону о криминальных авторитетах впервые задержали вора в законе. Он контролировал преступный мир Томской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Установлено, что житель Томска имел статус вора в законе и сферу своего преступного влияния на территории Томской области. Он занимал высшее положение в местной преступной иерархии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для задержания авторитета привлекались сотрудники УМВД и Следственного управления, а также бойцы Росгвардии. Во время обысков силовики нашли и изъяли документы и электронные носители, которые доказывают его причастность к криминальному миру региона. Теперь вору в законе грозит до 15 лет лишения свободы.

Закон, устанавливающий уголовное наказание для криминальных авторитетов, президент России Владимир Путин подписал 1 апреля, напоминает телеканал 360. Однако экспертное сообщество нововведение не оценило: по их оценкам, силовики не способны определить, является ли человек вором в законе или нет. В преступном мире уже начали придумывать схемы для обхода нового запрета.

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