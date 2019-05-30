В Кремле назвали причину бедности россиян

Дмитрий Песков озвучил меры, которые принимают власти для борьбы с бедностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле обеспокоены падением доходов россиян, на которое указывают статистические агентства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя исследования Росстата, по которому половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, Песков подчеркнул, что причиной бедности является общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике.

«Это не только санкции, хотя и от них есть эффект. Это и торговые войны, и турбулентность в мировой экономике», — отметил он. Песков добавил, что власти принимают меры, чтобы уже в 2019 году исправить ситуацию. «Сам по себе процесс известен, он вызывает обеспокоенность. Но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации, — сказал пресс-секретарь президента. — Реализация нацпроектов призвана дать динамику общей экономике, а конечной целью является повышение благосостояния населения. Речь идет о конкретных результатах, которые люди почувствуют непосредственно в этом году».

Ранее Росстат опубликовал статистику по доходам, расходам и потреблении домашних хозяйств в четвертом квартале 2018 года. В ней говорится, что 48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду. В исследовании приняло участие 48 тысяч домохозяйств.