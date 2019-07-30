На «Уральской рублевке» построят заводской диснейленд

В Свердловской области реализуют проект «Большая Сысерть» — в городе появится современный промышленный парк развлечений, концепция которого сейчас разрабатывается. Об этом на заседании областного заксобрания рассказала министр инвестиций Виктория Казакова.
Казакова напомнила, что проект туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть» в июне был поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Ядром станет старый завод в Сысерти — комплекс будет восстановлен с сохранением изначального архитектурного облика, будет создан парк развлечений», — сказала министр. Новый комплекс позволит ознакомиться с историей становления металлургии на Урале. «Сейчас наши коллеги готовят концепцию, к октябрю она будет завершена», — сказала Казакова.
Предполагается, что новый промышленный парк развлечений будет включать в себя выставочные пространства, залы для проведения концертов и других мероприятий. Проект губернатору в июне представил глава Сысерти Дмитрий Нисковских.