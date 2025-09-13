Хирурги залезли в мозг свердловчанки через сонную артерию

В Каменске-Уральском врачи спасли 61-летнюю пациентку с острым инсультом, проведя уникальную для города операцию по удалению крупного тромба через закрытую сонную артерию. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
«Врачи Каменска-Уральского спасли пациентку с инсультом, „пробившись“ к тромбу в сосуде головного мозга через закрытую сонную артерию.... Чтобы добраться до крупного тромба, пришлось устранять закупорку сонной артерии, через которую обеспечивается доступ к сосудам мозга», — сообщил департамент в своем telegram-канале.
Женщина сама вызвала скорую помощь после появления симптомов инсульта. При поступлении в больницу пациентка уже была парализована, не могла говорить и видеть. В ходе операции врачи сначала имплантировали самораскрывающийся стент в пораженную зону сонной артерии, что позволило восстановить кровоток и открыть доступ к сосудам мозга. После этого с помощью метода тромбоэкстракции был удален крупный тромб. В результате своевременного вмешательства пациентка практически сразу пошла на поправку: уже в реанимации она могла разговаривать с врачами, а после курса лечения была выписана домой без серьезных последствий инсульта.
«В ближайшее время мы начнем выполнять данные операции в плановом порядке. Раньше таких пациентов приходилось направлять в Екатеринбург», — рассказал заведующий рентгенохирургическим отделением диагностики и лечения городской больницы Кобилжон Джураев.
